Ценовой разворот: цены на газ в Европе упали на четверть после заявлений Владимира Путина

На торгах в четверг, 7 октября, цены на газ в Европе опускались ниже $1000 за 1 тыс. кубометров. Топливо заметно подешевело, хотя ещё накануне его стоимость обновила исторический максимум и поднималась выше $1900. Как полагают эксперты, одной из причин падения котировок стали заявления Владимира Путина. Накануне президент России поддержал инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке через Санкт-Петербургскую биржу. Специалисты уверены, что со временем такие действия позволят стабилизировать ситуацию с ценами на энергосырьё в Европе. Впрочем, аналитики не ожидают удешевления газа в регионе до прошлогодних значений.

В четверг, 7 октября, цены на газ в Европе уверенно снижаются после нескольких дней ажиотажного роста. Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 25% — до €81 за МВт⋅ч, или $960 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Во второй половине дня цены вернулись к $1200, но всё ещё оставались ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, что накануне газовые котировки в Европе обновили исторический максимум и в середине торговой сессии ненадолго поднимались выше отметки $1920 за 1 тыс. кубометров. Впрочем, уже вечером топливо на бирже начало дешеветь, и его стоимость опустилась ниже $1300.

«Разгон цен на газ выше отметки $1900 за 1 тыс. кубометров был явно вызван действиями биржевых спекулянтов. После таких ускорений цены обычно корректируются. Кроме того, в определённой степени снижению котировок способствовали заявления Владимира Путина», — отметил в разговоре с RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

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6 октября президент провёл совещание по вопросам развития энергетики, где заслушал предложения о том, как можно было бы стабилизировать текущую ситуацию с ценами в мировой отрасли. Глава государства поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака поставить дополнительные объёмы газа на рынок через Санкт-Петербургскую биржу.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, для того чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на биржах в Санкт-Петербурге», — обратился Владимир Путин к Новаку.

Президент при этом напомнил, что Еврокомиссия ещё прошлого состава настояла на сворачивании долгосрочных контрактов на поставку газа и продвигала переход именно к биржевой торговле топливом. Теперь же, как подчеркнул российский лидер, европейские потребители «страдают от реализации этих предложений».

«Сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной — ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости. И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Всё это приводит к сбоям и, как я уже сказал, к дисбалансу», — объяснил Владимир Путин.

Совещание по вопросам развития энергетики (в режиме видеоконференции)

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С начала осени газ в Европе подорожал в несколько раз. Причиной такого положения дел стала острая нехватка топлива в регионе при одновременно растущем спросе. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Причины роста цен на газ носят фундаментальный характер. Мы видим повышение цен в Азии, из-за чего крупные поставщики СПГ начали активнее поставлять энергосырьё туда, а не в Европу. Кроме того, свою роль играет дефицит собственного газа в европейских подземных хранилищах», — объяснила Мильчакова.

По последним оценкам Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), в настоящий момент хранилища стран ЕС и Великобритании суммарно заполнены только на 76%. При этом ещё год назад соответствующее значение составляло около 95%.

По словам Владимира Путина, быстрое восстановление экономики от кризиса разогрело спрос на энергию. Между тем в начале 2021 года холодная зима в Европе привела к серьёзному снижению запасов природного газа, а летом в результате жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии.

Дело времени

За счёт инициатив российских властей ситуация на газовом рынке со временем может войти в стабильное русло. Таким мнением в интервью RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Быстро эти изменения, скорее всего, не произойдут — для наращивания объёмов предложения газа требуется время. Это могут быть месяцы или пара кварталов. К этому моменту на рынке сырья в Европе и Азии ситуация уже может измениться диаметрально — зима закончится, спрос на газ снизится. Поэтому инициативы наверняка будут позитивными для рынка, но уже в долгосрочной перспективе», — предположил Деев.

Как заявил во время встречи с президентом Александр Новак, дополнительно стабилизировать цены на газ в Европе могло бы завершение сертификации и получение разрешения на прокачку топлива по «Северному потоку — 2». Вице-премьер уверен, что это «дало бы позитивный сигнал».

В настоящий момент оператор проекта Nord Stream 2 AG уже начал работы по заполнению газом первой нитки «Северного потока — 2». Впрочем, сам газопровод может быть сертифицирован только в начале января. Об этом ранее сообщало Федеральное сетевое агентство Германии.

По мнению Натальи Мильчаковой, сейчас Россия теоретически может увеличить поставки газа в Европу через уже действующие трубопроводы. Однако для этого нужно, чтобы Евросоюз или отдельные страны ЕС официально обратились к России с соответствующей просьбой.

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Как полагает Артём Деев, в ближайшее время на европейском рынке по-прежнему будет наблюдаться дефицит газа. В этой связи на протяжении всего зимнего периода цены на топливо могут оставаться стабильно высокими — вблизи $1—1,5 тыс. за 1 тыс. кубометров, считает специалист. Впрочем, стоимость газа может дополнительно снизиться в случае относительно мягкой зимы, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Мы полагаем, что цены на газ постепенно перейдут в состояние коррекции. Полной нормализации — снижения до $250—300 за 1 тыс. кубометров — ожидать пока не стоит. Рынку ещё предстоит устранить возникший в текущем году дефицит запасов. Однако коррекция ближе к $500 за 1 тыс. кубометров в случае отсутствия холодов выглядит реалистично», — отметил Кауфман в разговоре с RT.