На Украине предложили школам, детсадам и больницам специальную цену на газ

Короткая ссылка
«Нафтогаз Украины» предложил бюджетным и религиозным организациям, к которым относятся школы, больницы и детские сады, специальную цену на газ.
На Украине предложили школам, детсадам и больницам специальную цену на газ
  • AP
  • © Sergei Chuzavkov

«Школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривен/кубометр ($0,52. — RT). На Украине до старта отопительного сезона остались считанные дни. Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков, но сегодня найти газ по цене ниже, чем 30-45 гривен ($1-1,7. — RT) за 1 кубометр, невозможно», — говорится в сообщении компании, опубликованном на странице в Facebook.

Согласно тексту заявления, особая цена для указанных организаций будет действовать в соответствии с контрактом сроком на 15 месяцев. Итоговая цена с учётом стоимости транспортировки и НДС составит 16,8 гривен ($0,64. — RT).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев накопил почти 19 млрд кубометров газа, чего достаточно для прохождения зимы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить