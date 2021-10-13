На Украине предложили школам, детсадам и больницам специальную цену на газ

«Нафтогаз Украины» предложил бюджетным и религиозным организациям, к которым относятся школы, больницы и детские сады, специальную цену на газ.

«Школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривен/кубометр ($0,52. — RT). На Украине до старта отопительного сезона остались считанные дни. Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков, но сегодня найти газ по цене ниже, чем 30-45 гривен ($1-1,7. — RT) за 1 кубометр, невозможно», — говорится в сообщении компании, опубликованном на странице в Facebook.

Согласно тексту заявления, особая цена для указанных организаций будет действовать в соответствии с контрактом сроком на 15 месяцев. Итоговая цена с учётом стоимости транспортировки и НДС составит 16,8 гривен ($0,64. — RT).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев накопил почти 19 млрд кубометров газа, чего достаточно для прохождения зимы.