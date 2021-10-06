Премьер Украины заявил, что страна накопила достаточно газа на зиму

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев накопил почти 19 млрд кубометров газа, чего достаточно для прохождения зимы.

«У нас в газохранилищах почти 19 млрд куб. м газа, и этого будет достаточно, чтобы пройти зиму», — приводит УНИАН его слова.

Шмыгаль отметил, что перед руководством «Нафтогаза» и «Укргазвыдобування» правительство поставило задачу: нарастить добычу собственного газа.

«Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, выданы лицензии, есть соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи — вопрос национальной безопасности», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямые поставки газа из России на Украину являются вопросом переговоров и целесообразности.