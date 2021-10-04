В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа из России на Украину
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- РИА Новости
Песков ответил на вопрос о готовности России рассмотреть возможность переговоров о прямых поставках газа на Украину.
По его словам, «Газпром» никогда не отрицал такую возможность.
В Кремле отметили, что «Газпром» был, остаётся и будет надёжным поставщиком газа.
Пресс-секретарь президента России добавил, что диверсификация путей транспортировки газа европейским потребителям является вопросом экономической целесообразности и коммерческой выгоды.
Ранее Песков заявил, что претензии к России по поводу газового транзита были и будут, большая часть из них политизирована.