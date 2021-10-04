В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа из России на Украину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямые поставки газа из России на Украину являются вопросом переговоров и целесообразности.
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа из России на Украину
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

Песков ответил на вопрос о готовности России рассмотреть возможность переговоров о прямых поставках газа на Украину.

По его словам, «Газпром» никогда не отрицал такую возможность.

В Кремле отметили, что «Газпром» был, остаётся и будет надёжным поставщиком газа.

Пресс-секретарь президента России добавил, что диверсификация путей транспортировки газа европейским потребителям является вопросом экономической целесообразности и коммерческой выгоды.

Ранее Песков заявил, что претензии к России по поводу газового транзита были и будут, большая часть из них политизирована. 

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