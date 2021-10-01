Песков заявил о политизированности претензий к России по теме транзита газа

Претензии к России по поводу газового транзита были и будут, большая часть из них политизирована. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Претензии к России были и будут. Большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизированная», — заявил Песков в ответ на вопрос, не ожидает ли Москва новых претензий на фоне прекращения транзита газа через Украину в Венгрию.

По его словам, главное в этой ситуации — то, что Россия «последовательно остаётся верна своим обязательствам».

Ранее пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила, что Газпром» с 1 октября остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

Позднее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины, так как это предусмотрено действующим контрактом между двумя сторонами.