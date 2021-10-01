На Украине заявили о приостановке «Газпромом» транзита газа в Венгрию через страну

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«Газпром» с 1 октября остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии, сообщила пресс-служба оператора ГТС Украины.
На Украине заявили о приостановке «Газпромом» транзита газа в Венгрию через страну
  • AP
  • © Sergei Chuzavkov

Отмечается, что из-за того, что импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита в настоящее время отсутствует.

«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств», — говорится в заявлении компании в Fecebook.

По словам главы ОГТСУ Сергея Макогона, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путём поставки газа в Венгрию.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

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