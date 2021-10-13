«Ударит по простым потребителям»: к каким последствиям может привести интеграция Украины в энергорынок ЕС

В Еврокомиссии ожидают полной интеграции энергетического рынка Украины в европейскую сеть. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, назвав этот процесс одной из ключевых целей сотрудничества Брюсселя и Киева в области энергетики. По её словам, для этого необходимо добиться выполнения ряда технических, инфраструктурных и нормативно-правовых условий. Киев также должен обеспечить прозрачность энергорынка и продемонстрировать стабильную работу энергосистем в изолированном режиме. Как ранее отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, власти страны планируют до конца 2023 года отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и перейти в сеть ЕС. Эксперты отмечают, что этот процесс будет связан с множеством проблем, платить за которые придётся рядовым украинцам из своего кармана.

Еврокомиссия ожидает полной интеграции энергетического рынка Украины в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Об этом на профильной конференции в Киеве заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Несколько недель назад в Брюсселе нам с министром (энергетики Украины Германом. — RT) Галущенко представилась возможность провести обстоятельный разговор. Мы подтвердили, что одной из первичных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС», — сказала Симсон.

Она добавила, что этот процесс включает в себя в том числе синхронизацию электросетей. По её словам, для достижения поставленной цели необходимо выполнение технических, инфраструктурных и нормативно-правовых требований. В частности, следует завершить сертификацию национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Помимо этого, должна быть обеспечена прозрачность самого энергорынка. Для этого Киеву предстоит имплементировать в украинское законодательство европейский регламент REMIT, который регулирует целостность и прозрачность оптового энергетического рынка.

К тому же Киеву предстоит протестировать возможность бесперебойной и стабильной работы своих энергосистем в изолированном режиме, то есть без участия России и Белоруссии. В конце сентября украинские власти продлили запрет на импорт электроэнергии из этих стран до 1 ноября. Соответствующее распоряжение вынесла Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Также Кадри Симсон подчеркнула необходимость сохранения Украиной её нынешних трансграничных мощностей для осуществления успешного перехода в систему Евросоюза. Как ранее отмечал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, интеграция должна быть осуществлена до конца 2023 года.

Линии электропередач под Киевом

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По мнению украинских властей, присоединение страны к ENTSO-E поможет государству избавиться от «влияния» России и получать экономическое преимущество в размере $1,5 млрд в год.

«Отключение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведёт к потере стратегического влияния последней на электроэнергетическую отрасль не только на Украине, но и в европейских странах. Интеграция в ENTSO-E обеспечит энергетическую независимость Украины», — заявил на днях премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он также назвал присоединение объединённой украинской энергосистемы к ENTSO-E «энергетическим безвизом», который открывает для республики новые возможности и приближает Киев к Европе.

На пороге кризиса

Между тем в Раде текущую ситуацию в энергетической отрасли страны оценивают не так оптимистично. В частности, депутат от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер в конце сентября заявляла, что непрофессионализм управленцев привёл энергетику страны к плачевному состоянию. В связи с этим она не исключила возможность веерных отключений грядущей зимой.

Помимо этого, она указывала, что из-за нехватки топлива в стране были вынуждены приостановить свою работу 12 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

«Каждый третий блок государственной компании «Центрэнерго» сегодня не может работать, поскольку на складах нет угля и денег, чтобы заплатить за газ. Госкомпания обратилась в СНБО с просьбой выделить из резервного фонда деньги на закупку угля», — отмечала Буймистер в Facebook.

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О возможных грядущих проблемах в сфере генерации электроэнергии ранее говорил и депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко. «Потому что не хватает 3 млн тонн угля — и нам придётся просить электроэнергию, знаете у кого», — заявлял он.

По его словам, к такой ситуации привёл отказ Киева от прямого контракта с «Газпромом». В связи с этим депутат спрогнозировал, что в декабре — январе Украина может столкнуться с нехваткой объёмов газа.

На сегодняшний день уже несколько регионов Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа и нежелания поставщиков предоставлять топливо по тарифам, которые были установлены до роста цен на энергоноситель.

«Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу учреждений в осенне-зимний период», — заявил 11 октября губернатор Закарпатской области Анатолий Полосков.

Большие обязательства

Опрошенные RT эксперты отмечают, что сроки интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E, названные в Киеве, маловероятны. Так, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович указал на опыт прибалтийских стран, которые сейчас находятся в процессе отделения от России с Белоруссией в плане поставок электроэнергии и интеграции в Евросоюз.

«Опыт Прибалтики показывает, что интеграция — это не так быстро и легко, как кажется. К тому же Эстония и Латвия хотят по-прежнему иметь возможность параллельно закупать электричество из объединённой энергосистемы России и Белоруссии. Что касается Украины, то она сама периодически обращается к России за электроэнергией. Да, это бывает в основном в зимний период, но факт остаётся фактом», — пояснил собеседник RT.

Он отметил, что руководство республики в этом вопросе предпочитает маневрировать, сначала делая громкие заявления о запрете на импорт энергии из России, а затем отыгрывая назад, как это было минувшей зимой.

Хмельницкая АЭС

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Одной из сложностей быстрой интеграции эксперт назвал противостояние между олигархами внутри страны. В качестве примера он привёл Игоря Коломойского, чьим заводам нужна дешёвая энергия, и Рината Ахметова, который, как производитель энергоносителя, заинтересован в высоких тарифах.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак отметил, что Украина, выходя из сотрудничества с Россией по энергетике, теряет для себя выгодного и стабильного партнёра.

«Политический курс, которого сейчас придерживаются в Киеве, ведётся вопреки интересам собственной экономики и своих граждан. Переход украинской энергосистемы под контроль европейцев будет влиять не только на цену для украинских потребителей, но и на процессы, связанные с приватизацией объектов, которые имеют наибольшую ценность», — пояснил Дудчак в комментарии RT.

По его мнению, в ЕС Украине отводят роль больше импортёра, чем экспортёра электроэнергии, что также не соответствует интересам республики. Ведь интеграция в ENTSO-E требует значительных затрат: называлась сумма в €2 млрд для перевода энергосистемы страны на европейские стандарты, уточнил аналитик. И даже после этого, добавил Дудчак, нет гарантии, что Украине откроется «энергетический рай», учитывая, что в ЕС сейчас активно продвигают зелёные источники энергии, цена которой значительно выше, чем у традиционных углеводородных.

«Задача европейцев — навязать украинским властям политику перехода на так называемую зелёную энергетику, а на самом деле Украина будет просто платить европейцам дополнительный налог за счёт на электроэнергию. Поэтому можно лишь посочувствовать украинскому народу, которому придётся с этим справляться», — подчеркнул Дудчак.

Как отметил Станислав Митрахович, переключаясь на энергорынок Евросоюза, Украина должна чётко понимать, что больше не сможет в экстренных случаях обращаться за помощью к России. А такие случаи, по его словам, в ближайшем будущем вполне вероятны, учитывая, что в ЕС сейчас наблюдается энергетический кризис.

«Уже пошли публикации в СМИ, что в Европе может возникнуть ситуация, в которой одни страны, даже не входящие в ЕС, могут начать ограничивать перетоки и поставки энергии со своей территории другим государствам из-за высокой цены на топливо. Это повлечёт за собой приостановку работы различных предприятий», — сказал эксперт.

По его мнению, отрыв от России и переход в энергосистему ЕС больнее всего ударит по рядовым потребителям.

«Платить за это будут украинские потребители. Все устремления Киева оплачиваются из кармана налогоплательщиков. И в будущем цена на электричество, а ещё и с условием, что Украина начнёт интегрировать у себя переход на зелёные источники энергии, будет только расти для рядовых украинцев и для предприятий. Значит, в будущем в республике усилится деиндустриализация, которая приведёт к потере большого количества рабочих мест и оттоку населения в ЕС на заработки», — отметил собеседник RT.

В связи с этим Митрахович назвал устремления Украины по энергетической интеграции рискованными и даже волюнтаристскими. При этом, добавил он, для России потеря украинского рынка не станет большим ударом.

«Фундаментально украинский рынок не такой значимый для России. Поэтому она вполне обойдётся без него», — подытожил аналитик.