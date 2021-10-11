В Еврокомиссии ожидают интеграции энергорынка Украины в рынок ЕС

Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок Евросоюза. Об этом высказалась еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Несколько недель назад в Брюсселе мы с министром (энергетики Украины Германом. — RT) Галущенко имели возможность хорошо побеседовать. Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что этот процесс включает в себя в том числе синхронизацию электросетей.

Ранее вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве намерены в перспективе создать единую экономическую зону с ЕС, что предоставит Украине полный доступ к рынкам Евросоюза.