На Украине рассчитывают на создание единой экономической зоны с ЕС

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В Киеве намерены в перспективе создать единую экономическую зону с ЕС, что предоставит Украине полный доступ к рынкам Евросоюза, заявила вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
На Украине рассчитывают на создание единой экономической зоны с ЕС
  • Reuters

«Мы должны выходить на более амбициозный формат диалога с Евросоюзом и говорить о создании единой экономической зоны. То есть не просто зоны свободной торговли, ведь у нас это уже есть в соответствии с соглашением об ассоциации», — приводит слова Стефанишиной РИА Новости.

По её словам, в основе идеологии общего экономического пространства предполагается предусмотреть свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Украинский вице-премьер добавила, что дать начало диалогу о присоединении страны к Конвенции ЕС о совместном транзите планируется в начале 2022 года.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ранее предложил дополнительные мощности транзита газа в ЕС в размере 80 млн кубометров в сутки.

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