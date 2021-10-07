На Украине рассчитывают на создание единой экономической зоны с ЕС

В Киеве намерены в перспективе создать единую экономическую зону с ЕС, что предоставит Украине полный доступ к рынкам Евросоюза, заявила вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Мы должны выходить на более амбициозный формат диалога с Евросоюзом и говорить о создании единой экономической зоны. То есть не просто зоны свободной торговли, ведь у нас это уже есть в соответствии с соглашением об ассоциации», — приводит слова Стефанишиной РИА Новости.

По её словам, в основе идеологии общего экономического пространства предполагается предусмотреть свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Украинский вице-премьер добавила, что дать начало диалогу о присоединении страны к Конвенции ЕС о совместном транзите планируется в начале 2022 года.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ранее предложил дополнительные мощности транзита газа в ЕС в размере 80 млн кубометров в сутки.