На Украине рассчитывают на создание единой экономической зоны с ЕС
- Reuters
«Мы должны выходить на более амбициозный формат диалога с Евросоюзом и говорить о создании единой экономической зоны. То есть не просто зоны свободной торговли, ведь у нас это уже есть в соответствии с соглашением об ассоциации», — приводит слова Стефанишиной РИА Новости.
По её словам, в основе идеологии общего экономического пространства предполагается предусмотреть свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Украинский вице-премьер добавила, что дать начало диалогу о присоединении страны к Конвенции ЕС о совместном транзите планируется в начале 2022 года.
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ранее предложил дополнительные мощности транзита газа в ЕС в размере 80 млн кубометров в сутки.