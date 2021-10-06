На Украине предложили дополнительные мощности по транзиту газа в ЕС

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон предложил дополнительные мощности транзита газа в ЕС в размере 80 млн кубометров в сутки.

Вместе с этим он отметил, что «Газпром» использует меньше законтрактованных объёмов на фоне газового кризиса в ЕС.

«Украина предлагает дополнительно около 80 млн кубометров мощностей для транзита газа в Европу в сутки, но «Газпром» использует даже меньше законтрактованных мощностей (менее 109 млн кубометров в сутки)», — написал глава украинской компании на своей странице в Facebook.

По словам Макогона, Украина поддерживает предложение ЕС расследовать рекордный скачок цен на газ и выступает «за прозрачное образование тарифов».

В пресс-службе «Оператора ГТС Украины» ранее заявляли, что «Газпром» с 1 октября остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал спекуляции на тему транзита газа через газотранспортную систему Украины.