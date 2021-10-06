На Украине предложили дополнительные мощности по транзиту газа в ЕС

Короткая ссылка
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон предложил дополнительные мощности транзита газа в ЕС в размере 80 млн кубометров в сутки.
На Украине предложили дополнительные мощности по транзиту газа в ЕС
  • РИА Новости

Вместе с этим он отметил, что «Газпром» использует меньше законтрактованных объёмов на фоне газового кризиса в ЕС.

«Украина предлагает дополнительно около 80 млн кубометров мощностей для транзита газа в Европу в сутки, но «Газпром» использует даже меньше законтрактованных мощностей (менее 109 млн кубометров в сутки)», — написал глава украинской компании на своей странице в Facebook.

По словам Макогона, Украина поддерживает предложение ЕС расследовать рекордный скачок цен на газ и выступает «за прозрачное образование тарифов».

В пресс-службе «Оператора ГТС Украины» ранее заявляли, что «Газпром» с 1 октября остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал спекуляции на тему транзита газа через газотранспортную систему Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить