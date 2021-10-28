Грызлов: представители Киева не ответили на вопросы о применении Bayraktar в Донбассе
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«Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и чётко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договорённостей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», — цитирует его РИА Новости.
Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.
26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.
В МИД Германии призвали к сдержанности после этих сообщений.
Грызлов по итогам заседания контактной группы констатировал, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.