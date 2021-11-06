«Ежедневно совершают военные преступления»: как в Киеве оправдывают применение беспилотников Bayraktar в Донбассе

Новый глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что применение турецких ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе не противоречит Минским соглашениям. По его словам, прописанный в договорённостях запрет распространяется только на иностранные БПЛА, каковыми Bayraktar в Киеве не считают. В свою очередь, глава Генштаба Украины Сергей Шаптала заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжат использовать турецкие БПЛА в Донбассе и намерены нарастить их поставки. По словам аналитиков, заявления украинских военных говорят об отсутствии у Киева планов урегулирования ситуации в Донбассе и о намерении продолжить эскалацию.

Применение турецких ударных беспилотных аппаратов Bayraktar в ходе конфликта в Донбассе не нарушает условия минских договорённостей. Такую точку зрения высказал новый глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором чётко прописан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья, — «иностранных». То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землёй. А мы на своей земле, и это украинский беспилотный аппарат», — сказал министр в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

К тому же, по словам Резникова, военные задействовали Bayraktar «в целях самообороны».

Между тем никаких исключений в вопросе применения БПЛА на территории Донбасса в тексте соглашений нет. Условие использования иностранных беспилотников на данной территории чётко прописано в п. 7 меморандума, подписанного в сентябре 2014 года.

«Запрет… полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км», — говорится в документе.

Несмотря на это в Генштабе Украины заявили, что намерены и дальше использовать беспилотники Bayraktar в Донбассе.

«Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных и необходимо эти угрозы погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным, Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования», — заявил на том же ток-шоу начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

Reuters

Ранее в эфире телеканала «1 + 1» Шаптала заявил о планах по увеличению количества турецких БПЛА в украинской армии.

Попытки эскалации

Напомним, что 26 октября Генштаб Вооружённых сил Украины отчитался о первом боевом применении в Донбассе беспилотника Bayraktar. С его помощью был нанесён удар управляемой бомбой по одной из огневых точек ополченцев. По словам Генштаба ВСУ, целью применения БПЛА стало «принуждение врага к прекращению огня».

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Однако в России подчеркнули, что подобные действия ВСУ лишь усугубляют ситуацию на юго-востоке Украины.

«Мы видим, что, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также выразил сожаление, что Турция, поставляя беспилотники Киеву, тем самым способствует дестабилизации ситуации в регионе.

В Анкаре выразили недовольство тем, что в её адрес звучит критика из-за поставок оружия другим государствам. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ассоциировать с его страной беспилотники, которые приобрела Украина.

«Как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине... Украина также должна перестать использовать название нашей страны... Турцию не за что винить в этой ситуации», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал использование Киевом ударных беспилотников в Донбассе опасной игрой, подчеркнув, что она «может иметь последствия, которые украинская сторона себе даже не представляет».

Позднее глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что со стороны Украины наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, чтобы «втянуть Россию в какие-то силовые действия».

Глава МИД России Сергей Лавров

Reuters

© Russian Foreign Ministry

Волнение кураторов

Обеспокоенность обострением боевых действий на юго-востоке Украины и применением беспилотников Bayraktar выразили и в Министерстве иностранных дел ФРГ, призвав стороны конфликта к деэскалации.

«Мы обеспокоены ввиду усиления боевых действий на востоке Украины и сообщений украинского Генштаба о том, что украинские вооружённые силы в ответ на артиллерийский обстрел и убийство солдата применили дрон Bayraktar... по Минским соглашениям, (это. — RT) может делать только СММ ОБСЕ», — подчеркнула во время брифинга представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

Однако украинская сторона подвергла критике позицию Берлина, заявив, что страна имеет «законное право на самооборону».

«(Украина призывает. — RT) немецкое правительство удвоить усилия в качестве посредника — согласно договорённостям, созвать в Берлине встречу в нормандском формате и поставить Москву на место, вместо того чтобы выражать беспокойство по поводу драматичной ситуации в оккупированных районах», — заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию Bild.

Несмотря на недовольство Киева, практически с аналогичным предупреждением выступил и МИД Франции, заявив, что стороны должны проявить сдержанность и не продолжать усугублять конфликт. В ведомстве также отметили, что Париж в рамках нормандского формата продолжит прилагать усилия для полного выполнения минских договорённостей.

МИД Франции

© AFP 2021 / Ludovic Marin

Однако глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «Минские соглашения не являются плацдармом для мира». С его точки зрения, договорённости — это всего лишь комплекс мер по уменьшению эскалации в регионе. При этом, как считает Резников, в первую очередь их должна выполнять Москва. К тому же, подчеркнул министр, президент Украины Владимир Зеленский не намерен вести переговоры с представителями самопровозглашённых республик.

«Разговаривать он будет только с президентом другой страны (Владимиром Путиным. — RT) при помощи президентов и канцлеров дружественных стран», — добавил глава Минобороны.

Вольная трактовка договорённостей

Эксперты отмечают, что это уже не первый случай, когда Киев по-своему трактует Минские соглашения, поскольку не желает выполнять их в том виде, в каком они были подписаны в том числе и украинской стороной.

«Сегодня в Киеве не знают, как оправдаться. Периодически у них виноваты то Россия, то Порошенко, который подписывал соглашения. А когда не хочется договорённости выполнять, всегда находятся оправдания. При том, что обычно эти оправдания выглядят очень слабо и, как правило, являются очевидным нарушением «Минска», как в случае с беспилотником», — пояснил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

По мнению эксперта, сейчас власти в Киеве заняты поддержкой своего падающего рейтинга среди населения, поэтому прибегают к различным акциям в Донбассе для «поднятия патриотического духа».

«Мы видим, что на фоне применения Bayraktar в украинских СМИ разразилась кампания псевдопатриотических речей. Им показалось, что это такой фактор, который сможет изменить всю военную ситуацию и принести быструю победу. А команде Зеленского нужны такие настроения, так как политические конкуренты уже на пятки наступают», — отметил Козюлин.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что заявления Резникова в нынешней ситуации не только опасны, но и преступны.

«Фактически, речь идёт о том, что Украина не просто саботирует применение норм Минских соглашений, но и ежедневно совершает военные преступления. А Резников является лицом, которое отрицает очевидное», — сказал аналитик в комментарии RT.

Шаповалов напомнил, что каждый раз, как переговоры по имплементации договорённостей заходят в тупик, Киев идёт на подобные резонансные меры. Таким образом украинские власти пытаются спровоцировать Россию и оказать на неё давление. При этом, по словам эксперта, Украина абсолютно не боится критики со стороны других участников минского формата, поскольку те всегда ей потакали.

«Давайте вспомним о том, что нынешняя украинская власть, которая возникла в результате государственного переворота 2014 года, была благословлена на свои действия именно европейскими лидерами. Поэтому теперь те же Франция и Германия последовательно закрывают глаза на все преступления киевского режима», — подчеркнул собеседник RT.

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© РИА Новости / Сергей Аверин

Другое дело, добавил он, что эта политика не отвечает настоящим интересам европейских государств и народов.

Однако, как считает Вадим Козюлин, терпение европейских партнёров Украины не безгранично, и им не слишком интересно иметь под боком страну с тлеющим конфликтом.

«Украина утомила европейскую аудиторию своими постоянными жалобами, обидами, в том числе и на ЕС. Да, на словах ЕС всё ещё поддерживает Киев, но финансирование уже не так обильно, да и задора у Европы становится всё меньше», — заключил эксперт.