Небензя прокомментировал применение беспилотников Bayraktar в Донбассе

Киев ведёт опасную игру, применяя беспилотники для ударов по Донбассу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Да, я видел доклады о дронах Bayraktar, один из которых нанёс удар по артиллерийским позициям ополчения. Я считаю, что украинцы ведут очень опасную игру», — приводит его слова ТАСС.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

В МИД Германии призвали к сдержанности после сообщений об использовании украинской армией БПЛА в Донбассе.

В Париже заявили, что обеспокоены использованием украинской армией беспилотного летательного аппарата в Донбассе.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.