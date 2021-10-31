Турция попросила Украину перестать упоминать Анкару в контексте поставок вооружений

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Украине следует перестать говорить о Турции в контексте использования поставленного Анкарой оружия, потому что после покупки оно «перестаёт быть турецким» и становится украинским. Такое мнение на G20 выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Турция попросила Украину перестать упоминать Анкару в контексте поставок вооружений
  • © Altan Gocher/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он высказался в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турцию «не за что винить в этой ситуации».

«В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведённым в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина тоже должна перестать использовать название нашей страны», — цитирует министра РИА Новости.

27 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставки Турцией боевых беспилотников Украине, отметил, что в данном случае подтверждаются опасения о том, что «поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения».

Также в МИД Германии призвали к сдержанности после сообщений об использовании украинской армией БПЛА в Донбассе. Обеспокоенность выразили и в МИД Франции.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, ВСУ используют беспилотники для защиты и «дальше будут действовать именно по этому принципу».

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