Российское посольство призвало США повлиять на Украину
«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договорённостями», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
В посольстве отметили, что Киев должен прекратить саботировать Минские соглашения.
Также российская сторона поприветствовала здравые подсказки экспертов администрации США.
«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — добавили в дипмиссии.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в США приветствуют заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путём на основании Минских соглашений.