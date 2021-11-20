Российское посольство призвало США повлиять на Украину

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Россия рассчитывает, что США повлияют на Украину с целью выполнения Киевом обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договорённостями», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что Киев должен прекратить саботировать Минские соглашения.

Также российская сторона поприветствовала здравые подсказки экспертов администрации США.

«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — добавили в дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в США приветствуют заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путём на основании Минских соглашений.

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