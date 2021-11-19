В Белом доме прокомментировали слова Путина о важности урегулирования конфликта в Донбассе

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в США приветствуют заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путём на основании Минских соглашений.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о важности урегулирования конфликта в Донбассе
  • AP

«Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путём на основе Минских соглашений», — приводит РИА Новости слова Псаки на брифинге с журналистами.

Она добавила, что администрация США призывает немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня.

Представитель Белого дома поддержала заявление российского лидера о необходимости поддерживать диалог между Москвой и Вашингтоном для разрешения существующих разногласий.

Ранее Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Президент России также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит Минским соглашениям.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию Кулебы на указ президента России Владимира Путина о помощи Донбассу.

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