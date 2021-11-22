В СВР сравнили нынешнюю ситуацию на Украине с грузинской в преддверии событий 2008 года

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии перед событиями 2008 года.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года», — цитирует заявление пресс-бюро СВР.

В спецслужбе отметили, что именно такая атмосфера подтолкнула Михаила Саакашвили, который занимал в то время пост президента Грузии, напасть на российских миротворцев и мирных граждан Южной Осетии.

«Тогда Михаил Саакашвили сорвался с цепи и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения об использовании Киевом комплексов Javelin в Донбассе.