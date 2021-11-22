Лавров прокомментировал сообщения о применении ВСУ Javelin в Донбассе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения об использовании Киевом комплексов Javelin в Донбассе.
Лавров прокомментировал сообщения о применении ВСУ Javelin в Донбассе
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«Когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с ливанским коллегой Абдаллой Бухабибом.

По словам Лаврова, в последние месяцы российские власти наблюдают поток «чрезмерно воспалённого и опасного» сознания со стороны украинского руководства и военных.

Трансляцию мероприятия вёл RT.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times объявил, что Вооружённые силы Украины впервые применили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в боевых действиях в Донбассе.

В октябре заместитель помощника министра обороны США Лора Купер напомнила, что США предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Соединённые Штаты прекратить «накачивать» Украину оружием.

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