Лавров прокомментировал сообщения о применении ВСУ Javelin в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения об использовании Киевом комплексов Javelin в Донбассе.

«Когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с ливанским коллегой Абдаллой Бухабибом.

По словам Лаврова, в последние месяцы российские власти наблюдают поток «чрезмерно воспалённого и опасного» сознания со стороны украинского руководства и военных.

Трансляцию мероприятия вёл RT.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times объявил, что Вооружённые силы Украины впервые применили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в боевых действиях в Донбассе.

В октябре заместитель помощника министра обороны США Лора Купер напомнила, что США предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Соединённые Штаты прекратить «накачивать» Украину оружием.