Military Times: на Украине впервые применили Javelin в Донбассе
«Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск», — приводит РИА Новости текст материала.
По его мнению, американские Javelin вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar станут мощным психологическим сдерживающим фактором для войск с ДНР и ЛНР.
Глава ГУР подчеркнул необходимость поддержки США, которые должны оказать помощь Украине как можно скорее.
Ранее в Минобороны Украины анонсировали размещение ракет на южной границе страны.
В октябре заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что союзники Вашингтона должны снять ограничения на поставки Киеву летального оружия. Подробнее — в материале RT.