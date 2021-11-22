Military Times: на Украине впервые применили Javelin в Донбассе

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times объявил, что Вооружённые силы Украины впервые применили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в боевых действиях в Донбассе.

«Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск», — приводит РИА Новости текст материала.

По его мнению, американские Javelin вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar станут мощным психологическим сдерживающим фактором для войск с ДНР и ЛНР.

Глава ГУР подчеркнул необходимость поддержки США, которые должны оказать помощь Украине как можно скорее.

Ранее в Минобороны Украины анонсировали размещение ракет на южной границе страны.

В октябре заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что союзники Вашингтона должны снять ограничения на поставки Киеву летального оружия. Подробнее — в материале RT.