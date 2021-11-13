В Минобороны Украины анонсировали размещение ракет на южной границе страны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает всё возможное для размещения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на южных границах страны в ближайшем будущем.

«Сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю всё от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», — цитирует Резникова РИА Новости.

Также Украина работает над усилением общих возможностей собственных военно-морских сил, в том числе посредством сотрудничества с США и Турцией.

«Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота», — пояснил Резников.

Ранее заместитель помощника министра обороны США Лора Купер напомнила, что США предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также Пентагон отправит шесть катеров Mark VI на Украину.