В Минобороны Украины анонсировали размещение ракет на южной границе страны

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает всё возможное для размещения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на южных границах страны в ближайшем будущем.
В Минобороны Украины анонсировали размещение ракет на южной границе страны
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«Сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю всё от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», — цитирует Резникова РИА Новости.

Также Украина работает над усилением общих возможностей собственных военно-морских сил, в том числе посредством сотрудничества с США и Турцией.

«Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота», — пояснил Резников.

Ранее заместитель помощника министра обороны США Лора Купер напомнила, что США предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также Пентагон отправит шесть катеров Mark VI на Украину.

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