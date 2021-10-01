Пентагон отправит шесть катеров Mark VI на Украину

В Пентагоне сообщили о заключении контракта с американской компанией о постройке шести патрульных катеров Mark VI, предназначенных для Украины.

По информации пресс-службы Минобороны США, за выполнение работ будет отвечать компания SAFE Boats International. Постройку шести катеров предполагается завершить к марту 2025 года.

Сумма контракта составляет около 85 млн долларов. Отмечается, что в документе предусматривается возможность закладки двух дополнительных плавательных средств.

В 2020 году Украина договорилась с США о покупке 16 патрульных катеров Mark VI на $600 млн. Помимо этого, американская сторона бесплатно передала Киеву списанные военные катера класса Island.

В исследовательской службе конгресса США ранее подготовили отчёт о состоянии украинских вооружённых сил. Как следует из документа, Киев сталкивается с проблемами в реализации военной реформы.