«Они нарушают, но международное сообщество молчит»: глава ДНР Пушилин — о действиях украинских военных в Донбассе

В ДНР исходят из того, что Украина официально признала факт использования ВСУ ударных беспилотников в Донбассе. Об этом в интервью RT заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, речь идёт о грубом нарушении Минских соглашений. В ДНР ожидают реакции на эти события со стороны международного сообщества, добавил он. Пушилин также высказался о стремлении украинского руководства обсуждать Донбасс с мировыми лидерами, но не с представителями самопровозглашённых республик. Наряду с этим глава ДНР рассказал о текущей обстановке в республике, борьбе с COVID-19 и предстоящих социально-экономических преобразованиях.

— Денис Владимирович, мы в ДНР уже вторую неделю. Ездили абсолютно везде, разговаривали с людьми. Опишите ситуацию в республике на сегодняшний день.



— Ситуация накалилась. Связано это с тем количеством провокаций, которые были совершены со стороны Украины: был похищен наблюдатель СЦКК Луганской народной республики, уже три раза пытались взорвать нефтебазу в Кировском районе Донецка, под обстрел попала инфраструктура в районе Горловки. На юге достаточно неспокойно. Были ранены семь мирных граждан, в том числе ребёнок.

Это использование беспилотных летательных аппаратов. Я говорю не только о применении Bayraktar, которое с разных сторон описывается даже самой Украиной. Мы исходим из того, что Зеленский в этом признался. И мы ждём надлежащей реакции со стороны международного сообщества, стран-гарантов. Потому что Зеленский признался в грубом, грубейшем нарушении Минских соглашений, напрямую в этом признался. Где реакция? Ждем её.

Что касается других случаев с беспилотными летательными аппаратами, то это продолжается с вопиющим, циничным использованием. Сброшен боеприпас, сброшен на гражданских. Опять трое различной степени тяжести пострадавших. 35 лет мужчине, непонятно, он выживет или нет. Характер повреждений достаточно серьёзный. Это не военный, ничего военного там рядом не было. Это просто очередная циничная провокация со стороны Украины. Это то, чем характеризуется последний период времени.

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— Вы сейчас говорили про цинизм, про непонятный подход со стороны властей Украины к тому, что здесь происходит. На днях Зеленский обсуждал нормандский формат с канадским премьером Трюдо. В то же самое время с вами он не разговаривает.

— То, что происходит в голове у Зеленского, очень трудно поддаётся описанию. Действительно, непонятно, зачем обсуждать нормандский формат с Трюдо. Какое он имеет отношение к нормандскому формату, какое он имеет влияние на ход этого нормандского формата? Мы слышали заявления Зеленского, что Донбасс и Крым — это две «экобомбы» в центре Европы. Это лицемерие. Если только про перекрытие поставок воды в Крым говорить со стороны Украины, дальше можно ничего не обсуждать. Украина чётко виновна в происходящем процессе.

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Про Донбасс. Про шахты затопленные? Действительно, часть шахт мы вынуждены были затопить, потому что они были разрушены обстрелами в первую очередь. Второе — это та блокада, которая была организована, и ряд шахт «вывалились» из экономической целесообразности работы. Это только один из ярких примеров того, что сама натворила Украина, а потом это предъявляет нам. Послушайте: вы по нашим домам стреляли, по нашей инфраструктуре, по нашим объектами, вы её уничтожали — теперь вы это же нам предъявляете. Так не пойдёт.

Про недостаток воды питьевой. Действительно, Северский Донец обеспечивает и Донецкую народную республику, и Мариуполь в частности, это направление. Вопросов нет. Но сколько попаданий за 2019, 2020, 2021 годы непосредственно по каналу, сколько воды просто утекало в землю. Только обстрел, который (был. — RT) 22 июня 2020 года... Тогда в землю уходило в час 65 тыс. куб. м воды. Это после обстрела, который был совершён со стороны Украины, и часть водопровода была просто повреждена. Сколько времени, сколько усилий пришлось приложить, чтобы это восстановить. Это то, что делает Украина. Поэтому то, что она делает и нам предъявляет, — цинично, лицемерно. В этом, наверное, вся нынешняя Украина. Увы, это так.

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— Обострение, конечно же, налицо. В 2017 году село Гладосово, которое находилось в «серой зоне», было занято украинцами. Людям дали возможность на одном велосипеде вывезти все свои пожитки. Случилась гуманитарная катастрофа. Буквально на днях примерно то же самое чуть не случилось в Старомарьевке. ВСУ кошмарят, если можно так выразиться, людей, у которых паспорта и ДНР, и России.

— Это провокация — очень серьёзная, очень ощутимая провокация. Мы прекрасно понимаем, что есть всегда возможность силового освобождения населённого пункта, но ровно с этим силовым освобождением придёт гибель граждан. Мы прекрасно это понимаем. Предпринимались определённые шаги, в том числе и в средствах массовой информации, в том числе и с гуманитарной составляющей. МИД Донецкой народной республики приложил усилия, чтобы Красный Крест появился — сначала с продуктами питания, потом с углём, чтобы потребности граждан были в кратчайшие сроки удовлетворены. Первые дни, когда там находились ВСУ, люди практически не могли выходить из дома и подвергались различного рода репрессиям.

Украина терроризирует гражданских лиц в рамках немеждународного конфликта. Это то, что подпадает под действие соответствующих конвенций. Они нарушают, но международное сообщество молчит. Соответственно, мы предпринимаем шаги, выстраиваем сейчас наши действия в плане военной составляющей таким образом, чтобы ни один населённый пункт, находящийся в «серой зоне», к подобной участи не пришёл.

Со Старомарьевкой, я думаю, всё положительно разрешится. Но есть ещё другие населённые пункты, которые тоже опасаются, не зайдут ли украинские вооружённые формирования ровно таким образом. Поменялся статус-кво, он был нарушен Украиной. Сейчас различные ведомства работают. И здесь мы сделаем всё возможное, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности. Наша обязанность со стороны государства это всё обеспечить.

Безусловно, ещё и Российская Федерация помогает, и Следственный комитет завёл дело, и МИД Российской Федерации высказал все свои позиции. Мы прекрасно понимаем, что МИД — это не военное ведомство и занимается решением вопросов в рамках доступных ему механизмов. Поэтому мы всё прекрасно понимаем, но сложа руки здесь никто не намерен сидеть. Ситуация не закончена, точка в ней не поставлена.

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— Наверняка многие видели сюжет украинских СМИ, в котором был проявлен верх лицемерия и цинизма, когда ВСУ объявляли, что приехали с гуманитарной миссией, а у одного из так называемых вояк был шеврон дивизии СС «Галичина». Это очень пугает людей.

— Это видели и наши дедушки и бабушки во время Великой Отечественной войны. Увы, это всё повторяется. Но то, что цинизм зашкаливает, — это про нынешнюю Украину.

— Ещё одна тема, которая беспокоит не только нас в России, но и людей во всём мире, — COVID-19. Давайте обсудим ситуацию у вас в республике.

— Ситуация достаточно непростая. Здесь большое количество заболевших, большое количество людей, которым требуется кислородная поддержка. На сегодняшний момент у нас порядка 4 тыс. коек развёрнуто в целом, 1741 место с кислородной поддержкой. Этого не хватает, есть большая потребность. В этом плане, безусловно, работаем.

Как и в России, врачи работают на износ. Та самоотдача, с которой они работают, — это отдельная тема. И это ещё предстоит потом оценить, уже после того как мы справимся с этой волной.

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Волна — самая яркая, для нас в том числе. Да, мы пошли на ужесточение, это неполный локдаун.

Продолжается вакцинация, люди достаточно охотно вакцинируются, но темпы нужно увеличивать. Только коллективный иммунитет сможет ситуацию поправить и снизить тот уровень смертности, который при нынешней волне зашкаливает. У нас в республике новые антирекорды, увы, присутствуют. Поэтому нацелены на то, чтобы люди не только ответственно подходили к своему здоровью, ставили прививки, но и с пониманием относились к тому, что они заботятся об окружающих, в том числе и о своих родственниках.

— Администрация своим примером, наверное, уже всем показала, что нужно прививаться?

— Безусловно. Я лично «Спутником V» прививался, «Спутником Лайт» проходил ревакцинацию. Большое количество антител. В администрации тоже это на особом контроле. В министерствах, ведомствах уделяется этому внимание. Я вам скажу честно: заставлять не нужно, наши граждане достаточно дисциплинированно подходят. Но темпы нужно ускорять в плане физической возможности и в плане того, чтобы вакцина в нужном количестве присутствовала без всяких перерывов. Стараемся сделать, но, к сожалению, иногда перерывы получаются, потому что востребованность вакцины налицо.

— Денис Владимирович, хочется поговорить об экономическом развитии. Если я не ошибаюсь, недавно была принята программа социально-экономического развития на 2022—2024 годы. Пожалуйста, расскажите о ней подробнее.

— Война продолжается, обстрелы продолжаются, но это не повод нам не работать и не развивать экономику. 4 млн граждан Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в том, чтобы работали предприятия, чтобы работала вся соответствующая инфраструктура. Здесь этому нужно уделять особое внимание. С учётом всех блокад, с учётом непризнанности нам необходимо выделять определённые средства.

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6 сентября совместно с Луганской народной республикой мы приняли программы, которые во многом пересекаются и являются взаимодополняющими.

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Мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем (Пасечником. — RT) пришли к тому мнению, что наиболее эффективно сможем развиваться, если у нас будет создано единое экономическое пространство.

Наконец мы всё же пришли и нашли механизмы. Мы убрали таможню между Донецкой и Луганской народными республиками. Это, по сути, звучало абсурдно, если смотреть со стороны, но было необходимо, если учитывать, что у нас не было синхронизировано законодательство.

Грубо говоря, у нас были разные налоги, разные таможенные пошлины и прочее. Сейчас мы были вынуждены это очень оперативно проработать, синхронизировать.

В едином экономическом пространстве на 2022—2024 годы запланирован целый ряд мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. Это и кредитование по льготной процентной ставке, государство готово компенсировать. Это дешевые деньги, которые будут вливаться непосредственно в развитие экономики, которые станут неким подспорьем для того, чтобы наши предприниматели могли сейчас выстраивать долгосрочные бизнес-прогнозы для себя, выстраивать свою деятельность.

Это поддержка агросектора, очень серьёзная поддержка. Мы изучили все меры поддержки, которые применяются в регионах Российской Федерации в нашем поясе. Практически все они будут реализованы в течение 2022—2024 годов на территории Донецкой народной республики. Здесь важным вопросом также является и энергетическая безопасность, реализация которой вошла в данную программу. И в целом развитие экономики, выведение её на первых этапах на уровень Ростовской области — это наша цель.

— Неужели скоро можно будет задуматься о таких кредитных продуктах, как ипотека для населения?

— Можно. Уже и кредиты на автомобили, и бытовые кредиты — для людей это некое подспорье. Я не сторонник кредитов массовых, потому что есть свои нюансы. Но такая возможность у людей должна быть. А им нужно принимать решение, воспользоваться или не воспользоваться, насколько они могут финансово быть подкреплёнными для того, чтобы идти по этому пути. Но такая возможность у граждан должна быть, в том числе ипотека, которая точно будет пользоваться спросом.