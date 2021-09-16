В ДНР заявили о загруженности коронавирусных госпиталей почти на 100%

В пресс-службе Минздрава Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что загруженность коронавирусных госпиталей приблизилась к 100%.

«Из-за фиксирующегося роста заболеваемости госпитальные базы заполнены практически на 100%, что значительно повышает нагрузку на медиков, тем самым осложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в ДНР остается напряжённой.

Там добавили, что для решения проблемы открываются новые госпитальные базы.

Во вторник, 14 сентября, медики ДНР выявили рекордные 672 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести».