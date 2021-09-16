В ДНР заявили о загруженности коронавирусных госпиталей почти на 100%

Короткая ссылка
В пресс-службе Минздрава Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что загруженность коронавирусных госпиталей приблизилась к 100%.
В ДНР заявили о загруженности коронавирусных госпиталей почти на 100%
  • © Maxim Shemetov / Reuters

«Из-за фиксирующегося роста заболеваемости госпитальные базы заполнены практически на 100%, что значительно повышает нагрузку на медиков, тем самым осложняя непростые условия, в которых они работают вот уже полтора года», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в ДНР остается напряжённой.

Там добавили, что для решения проблемы открываются новые госпитальные базы.

Во вторник, 14 сентября, медики ДНР выявили рекордные 672 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки. 

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить