СК России возбудил дело по факту ранения мирных жителей ДНР с украинского БПЛА

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12 августа 2021 | 12:00
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту тяжёлых ранений троих мирных жителей Никитовского района самопровозглашённой Донецкой народной республики, полученных в результате сброшенного на них боеприпаса с украинского беспилотного летального аппарата.
Об этом сообщается на официальном сайте СК России.
По данным следствия, 30 октября 2021 года украинские военнослужащие произвели атаку на объекты гражданской инфраструктуры в посёлке Гольмовский Никитовского района самопровозглашённой Донецкой народной республики.
«В результате взрыва неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, трое мирных жителей, находившихся в легковом автомобиле, получили тяжёлые ранения».
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России»).
Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка.