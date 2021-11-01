СК России возбудил дело по факту ранения мирных жителей ДНР с украинского БПЛА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту тяжёлых ранений троих мирных жителей Никитовского района самопровозглашённой Донецкой народной республики, полученных в результате сброшенного на них боеприпаса с украинского беспилотного летального аппарата.

Об этом сообщается на официальном сайте СК России.

По данным следствия, 30 октября 2021 года украинские военнослужащие произвели атаку на объекты гражданской инфраструктуры в посёлке Гольмовский Никитовского района самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«В результате взрыва неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, трое мирных жителей, находившихся в легковом автомобиле, получили тяжёлые ранения».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России»).

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка.