На Украине заявили о готовности к новым боевым действиям в Донбассе
- AP
«Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий», — заявил он в интервью, опубликованном на сайте Украинского центра безопасности и сотрудничества.
По его словам, «кроме стабилизационной операции... готова оборонительная операция».
«По возможности проведём и контрнаступательную операцию. Войска к этому готовы», — отметил Павлюк.
Также он заявил, что военная помощь США будет наращиваться и станет постоянной, так как «Украина сейчас на форпосте борьбы».