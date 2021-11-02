На Украине заявили о готовности к новым боевым действиям в Донбассе

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Командующий украинской силовой операцией в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы к новому витку военных действий в регионе.
На Украине заявили о готовности к новым боевым действиям в Донбассе
  • AP

«Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий», — заявил он в интервью, опубликованном на сайте Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, «кроме стабилизационной операции... готова оборонительная операция».

«По возможности проведём и контрнаступательную операцию. Войска к этому готовы», — отметил Павлюк.

Также он заявил, что военная помощь США будет наращиваться и станет постоянной, так как «Украина сейчас на форпосте борьбы». 

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