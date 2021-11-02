В Киеве выразили надежду, что военная помощь от США будет постоянной

В Киеве выразили надежду на то, что военная помощь США будет наращиваться и станет постоянной, так как «Украина сейчас на форпосте борьбы». Об этом сказал генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

Отвечая на вопрос, способна ли украинская армия «воевать самостоятельно», он выразил благодарность США за уже поставленные средства.

«Было бы очень целесообразно, если бы эта помощь была бы постоянной и наращивалась, потому что Украина сейчас на форпосте борьбы. Если мы устоим, то дальше есть шанс и для свободного мира», — сказал Павлюк в интервью, которое опубликовано на сайте Украинского центра безопасности и сотрудничества.

23 октября сообщалось, что Украина получила третью, заключительную партию «помощи» по безопасности от США на нужды армии, включающую в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

Также в Пентагоне заявили, что союзникам Соединённых Штатов необходимо снять ограничения на поставки Украине систем поражающего действия.