В Киеве выразили надежду, что военная помощь от США будет постоянной

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В Киеве выразили надежду на то, что военная помощь США будет наращиваться и станет постоянной, так как «Украина сейчас на форпосте борьбы». Об этом сказал генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.
В Киеве выразили надежду, что военная помощь от США будет постоянной
  • AP

Отвечая на вопрос, способна ли украинская армия «воевать самостоятельно», он выразил благодарность США за уже поставленные средства.

«Было бы очень целесообразно, если бы эта помощь была бы постоянной и наращивалась, потому что Украина сейчас на форпосте борьбы. Если мы устоим, то дальше есть шанс и для свободного мира», — сказал Павлюк в интервью, которое опубликовано на сайте Украинского центра безопасности и сотрудничества.

23 октября сообщалось, что Украина получила третью, заключительную партию «помощи» по безопасности от США на нужды армии, включающую в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

Также в Пентагоне заявили, что союзникам Соединённых Штатов необходимо снять ограничения на поставки Украине систем поражающего действия.

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