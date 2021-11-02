В Киеве выразили надежду, что военная помощь от США будет постоянной
- AP
Отвечая на вопрос, способна ли украинская армия «воевать самостоятельно», он выразил благодарность США за уже поставленные средства.
«Было бы очень целесообразно, если бы эта помощь была бы постоянной и наращивалась, потому что Украина сейчас на форпосте борьбы. Если мы устоим, то дальше есть шанс и для свободного мира», — сказал Павлюк в интервью, которое опубликовано на сайте Украинского центра безопасности и сотрудничества.
23 октября сообщалось, что Украина получила третью, заключительную партию «помощи» по безопасности от США на нужды армии, включающую в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.
Также в Пентагоне заявили, что союзникам Соединённых Штатов необходимо снять ограничения на поставки Украине систем поражающего действия.