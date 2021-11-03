«Осколки полетели прямо в меня»: спустя 7 лет после ранения Галина Кучма из Донецка так и не смогла восстановиться
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20 октября 2014 года украинская сторона обстреляла Донецк и ближайшие к нему районы из гаубиц и тяжёлой артиллерии. Многие дома были разрушены, а их жителям несколько часов пришлось прятаться в бомбоубежищах. Серьёзные ранения получили те, у кого не было такой возможности. Среди них оказалась 46-летняя жительница города Галина Кучма.

Женщина рассказала RT, что обстрел 20 октября начался примерно в три часа дня. Кучма тогда была дома. Укрыться она не успела и через час после начала бомбёжки решилась выйти на кухню. Именно в этот момент один из снарядов разорвался во дворе её дома.

«Взрывная волна выбила окна. Осколки полетели прямо в меня и вонзились в левую руку. Она была вся в крови, онемела, я не могла пошевелить пальцами», — вспоминает Галина Кучма.

Перепуганная женщина стала звать на помощь, прибежали соседи. Они помогли Кучме вытащить осколки стекла из руки, а потом, не дожидаясь скорой, повезли пострадавшую в больницу.  

Как оказалось, в результате артобстрела Кучма получила огнестрельный открытый перелом руки со смещением. Врачи наложили на левую руку Галине швы и гипс, полтора месяца она провела на амбулаторном лечении, а потом ещё месяц заняла реабилитация.

Но даже спустя семь лет после случившегося двигательная функция руки пострадавшей до конца так и не восстановилась.