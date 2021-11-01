Зеленский назвал Донбасс и Крым «экобомбами в центре Европы»

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго заявил, что для того, «чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие».

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Владимир Зеленский напомнил, что в 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены, а планета получила «две экобомбы в центре Европы»: оккупированные Крым и часть Донбасса», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, «Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации».

«А на части Донбасса — затопление шахт, деградация почв, нехватка питьевой воды. И всё это сейчас. Это общая угроза всему миру. В наше время беда, где бы она ни случилась, касается всех», — отметил президент.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель были обсуждены вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, а также энергетического кризиса в Европе.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.