Зеленский рассказал о темах переговоров с Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель были обсуждены вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, а также энергетического кризиса в Европе.
Зеленский рассказал о темах переговоров с Меркель
  • AP

Отмечается, что лидеры провели встречу во время 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). 

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — сообщил Зеленский в Twitter.

В октябре украинский лидер встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

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