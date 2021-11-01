Зеленский рассказал о темах переговоров с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель были обсуждены вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, а также энергетического кризиса в Европе.

Отмечается, что лидеры провели встречу во время 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — сообщил Зеленский в Twitter.

В октябре украинский лидер встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.