Зеленский рассказал о темах переговоров с Меркель
- AP
Отмечается, что лидеры провели встречу во время 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — сообщил Зеленский в Twitter.
В октябре украинский лидер встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.