Зеленский провёл встречу с главой Минобороны США Остином

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.
Зеленский провёл встречу с главой Минобороны США Остином
  • Reuters

«Моя искренняя благодарность президенту Зеленскому за то, что принял меня сегодня в Киеве», — написал глава Пентагона в Twitter.

По его словам, Соединённые Штаты по-прежнему поддерживают право Украины определять собственную внешнюю политику, свободную от иностранного влияния.

Ранее главы военных ведомств Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин договорились разработать дорожную карту по реализации подписанного соглашения о партнёрстве в сфере обороны.

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