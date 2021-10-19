Зеленский провёл встречу с главой Минобороны США Остином
- Reuters
«Моя искренняя благодарность президенту Зеленскому за то, что принял меня сегодня в Киеве», — написал глава Пентагона в Twitter.
По его словам, Соединённые Штаты по-прежнему поддерживают право Украины определять собственную внешнюю политику, свободную от иностранного влияния.
Ранее главы военных ведомств Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин договорились разработать дорожную карту по реализации подписанного соглашения о партнёрстве в сфере обороны.