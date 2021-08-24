СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

В Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждено уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

«Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией... решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путём перекрытия Северо-Крымского канала», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что после возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

«Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солёности и жёсткости негативно сказывается на здоровье людей», — добавили в СК.

Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что Украина умышленно создаёт условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму.

Он отметил, что в текущей достаточно сложной ситуации с водоснабжением на полуострове необходимо обеспечить максимально возможный экологический контроль за предпринимаемыми мерами по обеспечению населения и хозяйств водой.

В конце апреля рабочая группа, сформированная крымскими властями, передала в Следственный комитет и ФСБ России документы для возбуждения уголовного дела по факту организации водной блокады Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.