Зеленский сообщил об обсуждении с Байденом ситуации в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Глазго, где он участвовал в саммите по климату, обсудил с американским лидером Джо Байденом ситуацию в Донбассе.
Зеленский сообщил об обсуждении с Байденом ситуации в Донбассе
  • © Офис президента Украины

«Во время разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе», — заявил он в своём Twitter.

По словам украинского президента, Вашингтон продолжает поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, а также энергетического кризиса в Европе.

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