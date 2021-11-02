Зеленский сообщил об обсуждении с Байденом ситуации в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Глазго, где он участвовал в саммите по климату, обсудил с американским лидером Джо Байденом ситуацию в Донбассе.

«Во время разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе», — заявил он в своём Twitter.

По словам украинского президента, Вашингтон продолжает поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. 🇺🇸 продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, а также энергетического кризиса в Европе.