Лавров рассказал об отличиях версий украинских военных о применении БПЛА в Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что украинские военачальники в зависимости от целей выступают с противоположными заявлениями о применении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе.

«А эта загадочная история с беспилотником Bayraktar... Командующий Вооружёнными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось», — заявил он в программе Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».

По мнению Лаврова, военачальники рассуждают, какой вариант является для них более выгодным.

«Показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договорённостей, или сказать, что они всё-таки выполняют минские договорённости, и предложить собраться в нормандском формате», — добавил глава российского МИД.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал применение ВСУ турецкого беспилотника в Донбассе.