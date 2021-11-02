В Кремле назвали некачественным вбросом статью Politico о военных на «границе с Украиной»

Публикация американского издания Politico о российских военных на «границе с Украиной» является некачественным вбросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, там речь идёт о границе с Украиной — показывают границу с Белоруссией», — сказал Песков.

По его словам, не стоит тратить время «на знакомство с такими некачественными вбросами».

Ранее издание Politico опубликовало несколько спутниковых снимков, на которых, по словам автора материала, якобы запечатлены «российские танки на границе с Украиной».

Отмечается, что бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото находятся в Смоленской области, в городе Ельне, однако этот регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью.