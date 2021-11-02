Politico опубликовало фото российских танков «на границе с Украиной»

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Зарубежное издание Politico опубликовало несколько спутниковых снимков, на которых, по словам автора материала, запечатлены российские танки «на границе с Украиной».
Politico опубликовало фото российских танков «на границе с Украиной»
  • РИА Новости
  • © Константин Морозов

«Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной», — говорится в статье.

Отмечается, что бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото находятся в Смоленской области в городе Ельня, однако этот регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью России. 

Журналисты Politico утверждают, что военные подразделения, включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, «начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются».

В июне президент России Владимир Путин, отвечая на  вопрос о перемещениях российских вооружённых сил, отметил, что «сама Украина постоянно подтаскивала» и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины.

Российский лидер также подчёркивал, что Россия вольна передвигать свои вооружённые силы по территории страны на своё усмотрение.

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