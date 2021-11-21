Рябков: Вашингтону нужно детально объяснять, «что и как происходит» вокруг Украины

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В ответ на претензии со стороны США в МИД России разъясняют Вашингтону, «что и как происходит» в ситуации вокруг Украины, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Рябков: Вашингтону нужно детально объяснять, «что и как происходит» вокруг Украины
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«Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине, им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не исключает провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину. Также об этом сообщал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

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