В Кремле не исключают провокаций на фоне публикаций о «подготовке вторжения на Украину»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что не исключает провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину».

По словам представителя Кремля, такая истерика нагнетается искусственно.

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину. Также об этом сообщал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Политолог Владимир Шаповалов и научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT объяснили публикации западных СМИ.

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

При этом глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать какие-либо инциденты» в надежде на помощь других стран.