Нарышкин прокомментировал заявления США о готовящемся «нападении» России на Украину

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Никакого «российского вторжения» на Украину не будет, подобные утверждения — это пропагандистская акция Госдепа США. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Нарышкин прокомментировал заявления США о готовящемся «нападении» России на Украину
  • РИА Новости

«Должен всех успокоить: ничего такого не будет», — приводит РИА Новости ответ Нарышкина на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину.

По словам глава СВР России, «всё, что сейчас происходит вокруг этой темы, — это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США».

«Цель — попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины», — добавил Нарышкин.

Он подчеркнул, что для Вашингтона Украина — это «расходный материал».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

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