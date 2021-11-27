Нарышкин прокомментировал заявления США о готовящемся «нападении» России на Украину
- РИА Новости
«Должен всех успокоить: ничего такого не будет», — приводит РИА Новости ответ Нарышкина на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину.
По словам глава СВР России, «всё, что сейчас происходит вокруг этой темы, — это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США».
«Цель — попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины», — добавил Нарышкин.
Он подчеркнул, что для Вашингтона Украина — это «расходный материал».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.