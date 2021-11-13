«У них на борту боевое стратегическое оружие»: Путин назвал учения НАТО в Чёрном море вызовом для России

Учения НАТО в Чёрном море представляют вызов для России, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Российский лидер отметил, что США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Чёрного моря, в которых участвует «мощная корабельная группировка», а также стратегическая авиация. Глава государства отметил, что Минобороны России предложило провести собственные незапланированные учения в регионе. Как подчеркнул Путин, в черноморских водах нет необходимости ещё больше нагнетать обстановку, поэтому российские военные ограничатся сопровождением кораблей и самолётов.

Владимир Путин заявил, что учения НАТО в Чёрном море представляют вызов для России. Президент высказался на эту тему в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Журналист спросил главу государства о множестве публикаций в западных СМИ, в которых утверждается, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. Президент в ответ назвал эти заявления алармистскими.

Вместе с тем глава государства отметил, что США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Чёрного моря. Как подчеркнул президент, для этих целей сформирована «достаточно мощная корабельная группировка», также используется авиация, в том числе стратегическая.

«Дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие — это серьёзный вызов для нас», — отметил Путин.

Президент добавил, что Минобороны России предложило провести в этой акватории незапланированные учения.

«Но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там. Поэтому Минобороны России ограничивается только сопровождением самолётов и кораблей», — заключил Путин.

Комментируя сам факт проведения Западом незапланированных учений, президент сказал, что России «просто не дают расслабиться». «Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся», — отметил он.

Как ранее сообщили в Минобороны России, с 30 октября в акватории Чёрного моря находится Porter ВМС США с управляемым ракетным оружием. Позднее, 3 и 4 ноября, в Чёрное море зашли танкер John Lenthall и флагманский корабль 6-го флота Mount Whitney.

Как рассказал накануне глава МИД России Сергей Лавров, 12 ноября на встрече глав внешнеполитических ведомств и Минобороны России и Франции обсуждалась тема развёртывания сил НАТО в Чёрном море.

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Лавров отметил, что НАТО прямо декларирует «попытки сдерживания развития России» и предпринимает «достаточно агрессивные действия» в отношении Москвы.

«Примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развёртывания дополнительных сил вокруг акватории Чёрного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион», — добавил глава российского МИД.

Как отметил в ходе встречи глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, военно-политическая ситуация в Европе продолжает деградировать. В Минобороны РФ рассказали об итогах переговоров, уточнив, что министры обменялись мнениями о ситуации в мире, затронув тему стратегической стабильности и безопасности.

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом он указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — сообщил замглавы ведомства Александр Фомин.

В Минобороны тем временем заявили, что продолжают отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.

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Согласно текущим данным ведомства, действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полётов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Чёрного моря.

«Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полёта разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, зафиксированы разведывательные полёты трёх патрульных самолётов P-8А Poseidon ВМС США. Кроме того, стратегический самолёт-разведчик U-2S ВВС США вёл разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Чёрного моря.

Также сообщается, что эсминец Porter ВМС США и штабной корабль Mount Whitney ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в румынский порт Констанца.

За действиями американских кораблей в Чёрном море наблюдают корабли Черноморского флота, среди которых ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин», отметили в Минобороны РФ.

«Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в неё причерноморских государств несёт угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — подытожили в ведомстве.