В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Чёрном море

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Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков призвал страны НАТО не заигрываться в Чёрном море.
В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Чёрном море
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В российском Минобороны ранее сообщили об увеличении интенсивности полётов у границ России в Черноморском регионе.

«Власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты», — цитирует Бобкова РИА Новости.

Он отметил бесперспективность подобных приближений к российским границам.

По мнению Бобкова, таким образом НАТО проверяет способность России защищать свою территориальную целостность.

«Граница Российской Федерации находится на замке», — заверил он.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков также заявлял, что Россия полностью контролирует ситуацию, связанную с военной активностью США в Чёрном море, и ответит на любую провокацию.

Он добавил, что Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски, вызванные их действиями.

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