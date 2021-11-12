Песков: силы НАТО напористо действуют вблизи границ России

Силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации. Москва будет хеджировать риски, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Силы НАТО весьма активно и напористо действуют вблизи наших границ, будь то воздух, вода или суша», — заявил Песков.

Он назвал нагнетание напряжённости безосновательным, подчеркнув, что «Россия ни для кого не представляет угрозы».

«(Над Чёрным морем. — RT) летают самолёты тех, кто декларирует своей основной целью сдерживание, противодействие Российской Федерации и кто называет Российскую Федерацию врагом. Соответственно, мы должны как-то себя страховать и хеджировать риски, что мы и делаем», — заключил Песков.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков также заявлял, что Россия полностью контролирует ситуацию, связанную с военной активностью США в Чёрном море, и ответит на любую провокацию.

Он добавил, что Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски, вызванные их действиями.