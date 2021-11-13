«Интенсивность разведки стран НАТО продолжает расти»: в Минобороны рассказали об активности США в Черноморском регионе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в Париже заявил, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи российских границ. Как отметил Шойгу, военно-политическая ситуация в Европе деградирует, хотя российские инициативы, направленные на уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе. Тем временем в пресс-службе Минобороны рассказали о мониторинге ситуации в Черноморском регионе. В частности, там сообщили, что за сутки были зафиксированы шесть полётов разведывательных самолётов стран НАТО над акваторией Чёрного моря. В ведомстве подчеркнули, что расценивают эту военную активность США как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

В пятницу, 12 ноября, в Париже прошло заседание Российско-французского совета в формате «2+2», в котором приняли участие министры обороны и иностранных дел двух стран. В ходе встречи глава Минобороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что военно-политическая ситуация в Европе продолжает деградировать.

Как сообщили в пресс-службе МО со ссылкой на замглавы ведомства Александра Фомина, министры обменялись мнениями о ситуации в мире, затронув тему стратегической стабильности и безопасности в Европе.

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — сообщил Фомин.

Тем временем в ведомстве заявили, что Минобороны России продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе. В МО пояснили, что радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота ведётся непрерывный круглосуточный контроль за воздушной и морской обстановкой в акватории Чёрного моря.

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«Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Чёрном море продолжает расти. Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полётов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Чёрным морем», — пояснили в министерстве.

В центральной и северо-западной частях Чёрного моря зафиксированы разведывательные полеты трёх патрульных самолетов P-8А Poseidon ВМС США, самолёта-разведчика С-160G Gabriel ВКС Франции, а также стратегических самолётов-разведчиков RC-135 и U-2S ВВС США.

Как уточнили в Минобороны, эсминец USS Porter ВМС США, штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США и танкер USNS John Lenthall ВМС США после выполнения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Чёрного моря и продолжают движение в западном направлении.

Контроль за действиями американских кораблей в Чёрном море ведут корабли Черноморского флота, среди которых ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».

«Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке», — заявили в ведомстве.

Напомним, что американские военные корабли прибывают в черноморские воды с конца прошлого месяца. Упомянутый в сообщении Минобороны вооружённый крылатыми ракетами эсминец USS Porter зашёл в акваторию 30 октября. Позднее, 3 и 4 ноября, в Чёрное море зашли танкер USNS John Lenthall и флагманский корабль 6-го флота USS Mount Whitney. Как отметил вскоре после этого глава МИД России Сергей Лавров, появление американских судов негативно влияет на стабильность в регионе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 ноября констатировал, что силы Североатлантического альянса активно действуют вблизи границ РФ. По его словам, российская сторона принимает меры по обеспечению своей безопасности, если рядом с границами происходят «вызывающие действия» оппонентов Москвы.

«Имею в виду НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, вода или суша», — заявил Песков.

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Он вновь подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Вместе с тем Песков обратил внимание на рост провокационной активности со стороны Запада. В этой связи он также упомянул ситуацию, которая сложилась в Чёрном море, в частности, отметив активность самолетов-разведчиков НАТО, в том числе американских.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, сложившаяся ситуация «не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит».

«Мы должны быть начеку. Это же не наши друзья... Это летают самолеты тех, кто декларируют своей основной целью сдерживание и противодействие Российской Федерации. И тех, кто называют Российскую Федерацию врагом. Соответственно, мы должны себя как-то страховать и хеджировать риски, что мы и делаем», — заключил Песков.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии, 12 ноября семь военных кораблей ВМС США, Турции, Украины и Румынии провели учения в международных водах у румынского берега Чёрного моря. Отмечается, что в ближайшие выходные американские военные суда будут находиться в порту Констанца, где запланированы встречи командующего 6-м флотом США, вице-адмирала Юджина Блэка с румынскими представителями.