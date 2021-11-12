Российские военные сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО за сутки

Радиолокационные средства зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России за сутки засекли и сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО в районе Чёрного моря.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полётов разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Чёрным морем», — заявили в министерстве.

В Минобороны сообщили, что интенсивность воздушной разведки стран Североатлантического альянса возле границ России в Чёрном море продолжает расти.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что расценивает военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

В сообщении говорилось, что подобные агрессивные действия США вблизи российских границ создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.