Российские военные сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО за сутки

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Радиолокационные средства зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России за сутки засекли и сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО в районе Чёрного моря.
Российские военные сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО за сутки
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Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полётов разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Чёрным морем», — заявили в министерстве.

В Минобороны сообщили, что интенсивность воздушной разведки стран Североатлантического альянса возле границ России в Чёрном море продолжает расти.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что расценивает военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

В сообщении говорилось, что подобные агрессивные действия США вблизи российских границ создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

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