Российские военные сопроводили шесть самолётов-разведчиков НАТО за сутки
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Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полётов разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Чёрным морем», — заявили в министерстве.
В Минобороны сообщили, что интенсивность воздушной разведки стран Североатлантического альянса возле границ России в Чёрном море продолжает расти.
Ранее Министерство обороны России заявляло, что расценивает военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».
В сообщении говорилось, что подобные агрессивные действия США вблизи российских границ создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.