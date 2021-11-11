Минобороны России сообщило о возросшей активности США и НАТО в Чёрном море

Министерство обороны России 11 ноября сообщило, что зафиксировало повышение военной активности Соединённых Штатов и их союзников по НАТО в Черноморском регионе.

Об этом заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в том числе возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

В Минобороны добавили, что расценивают подобную военную активность как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин обеспокоен в связи с учениями США и НАТО в Черноморском регионе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что наращивание группировки НАТО в Чёрном море является игрой с огнём и попыткой испытать Россию на прочность.