Рябков назвал игрой с огнём наращивание группировки НАТО в Чёрном море

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Наращивание группировки НАТО в Чёрном море является игрой с огнём и попыткой испытать Россию на прочность, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков назвал игрой с огнём наращивание группировки НАТО в Чёрном море
  • РИА Новости

«Что в Чёрном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Всё это — игра с огнём, это очередная попытка испытать нас на прочность», — сказал он журналистам.

Он напомнил, что оборона России надёжна, а Москва «видит насквозь эти замыслы» и «готова давать отпор».

Как ранее отмечали в Минобороны России, действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.

Там напомнили, что в настоящее время с целью участия в учении в Черноморском регионе находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

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