Песков заявил об обеспокоенности Путина в связи с действиями США в Чёрном море
- РИА Новости
«Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
В Кремле добавили, что есть постоянные оперативные контакты между военными по деконфликтингу и так далее.
Он добавил, что были контакты по линии федеральных штабов, но «подобные действия в непосредственной близости от границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что наращивание группировки НАТО в Чёрном море является игрой с огнём и попыткой испытать Россию на прочность.