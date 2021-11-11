Песков заявил об обеспокоенности Путина в связи с действиями США в Чёрном море

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обеспокоен в связи с учениями США и НАТО в Черноморском регионе.

«Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

В Кремле добавили, что есть постоянные оперативные контакты между военными по деконфликтингу и так далее.

Он добавил, что были контакты по линии федеральных штабов, но «подобные действия в непосредственной близости от границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что наращивание группировки НАТО в Чёрном море является игрой с огнём и попыткой испытать Россию на прочность.