Политолог Шаповалов объяснил цель публикаций о «планах вторжения» России на Украину
- РИА Новости
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«Необходимо подчеркнуть, что это абсолютно не соответствующее действительности и бездоказательное заявление. Это заявление преследует вполне конкретные цели: нагнетание обстановки и формирование провокативного контента», — пояснил эксперт.
При этом Шаповалов напомнил, что за последние несколько недель в акваторию Чёрного моря вошло несколько американских военных кораблей, а также с усиливающейся периодичностью производятся полёты военной авиации США у рубежей России.
«Постоянно происходят контакты между представителями США и Украины, это сопровождается постоянными заявлениями украинской стороны, которые абсолютно не соотносятся с духом и буквой Минских соглашений и направлены на эскалацию напряжённости», — подчеркнул специалист.
По его словам, подобные публикации — часть общей кампании.
Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.
Отмечается, что США поднимают тревогу по поводу «возможной военной операции».
В свою очередь, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию о планах по вторжению России на Украину.