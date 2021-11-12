Лавров: на встрече с представителями Франции обсуждалась активность НАТО в Чёрном море

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На встрече в формате «2 + 2» глав МИД и Минобороны России и Франции обсуждалась тема развёртывания сил НАТО в Чёрном море. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Лавров: на встрече с представителями Франции обсуждалась активность НАТО в Чёрном море
  • Reuters

«Мы по традиции не обходили острых углов и в том числе рассмотрели сюжеты, по которым наши подходы далеко не всегда совпадают, а кое-где даже противоречат друг другу», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в Париже.

Лавров отметил, что НАТО прямо декларирует «попытки сдерживания развития России» и предпринимает «достаточно агрессивные действия» в отношении Москвы.

«Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развёртывания дополнительных сил вокруг акватории Чёрного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион», — добавил глава российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи российских границ.

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