СВР обвинила Госдеп в распространении ложной информации о подготовке вторжения на Украину
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В ведомстве напомнили, что в последнее время чиновники из Вашингтона запугивают мировое сообщество сообщениями о мнимой подготовке России к вторжению на территорию Украины.
«По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — приводит РИА Новости сообщение СВР.
В ведомстве назвали Госдеп США структурой, которая «превращается в рупор лживой пропаганды».
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.
Также об этом сообщал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.
Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».