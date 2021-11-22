СВР обвинила Госдеп в распространении ложной информации о подготовке вторжения на Украину

Госдепартамент США распространяет ложную информацию о концентрации российских войск для военного вторжения на Украину, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве напомнили, что в последнее время чиновники из Вашингтона запугивают мировое сообщество сообщениями о мнимой подготовке России к вторжению на территорию Украины.

«По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнёров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — приводит РИА Новости сообщение СВР.

В ведомстве назвали Госдеп США структурой, которая «превращается в рупор лживой пропаганды».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

Также об этом сообщал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».