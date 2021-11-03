Захарова назвала фейк-кампанией серию публикаций в США о «стягивании сил к границе Украины»

В МИД России назвали «фейк-кампанией» серию публикаций в американских интернет-изданиях о том, что Москва якобы стягивает силы к украинской границе.

Официальный представитель министерства Мария Захарова привела в пример газеты Politico, The Washington Post и Foreign Policy.

В частности, на одном из сайтов появились снимки, которые, по замыслу авторов, должны доказывать «агрессивные намерения Москвы».

«Снимки, как было написано, «танков на границе Украины», на самом деле оказались спутниковыми фотографиями территории близ города Ельня, расположенного от Украины за сотни километров», — сказала Захарова.

По словам дипломата, американские журналисты «с радостью опубликовали фейк», снабдив его «ставящими под сомнение наличие критического мышления снимками».

«Причём ссылаются на воронежских блогеров. К нам никто не обращался. Уверены, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Это классика жанра, когда готовятся такие публикации, вбросы, то, естественно, официальная позиция стороны не запрашивается», — сказала Захарова.

Она не исключила, что в дальнейшем в СМИ США могут появиться материалы о «танковой колонне из Т-34 у морских границ Белоруссии».

Ранее Politico опубликовала несколько спутниковых снимков, на которых, по словам автора материала, якобы запечатлены «российские танки на границе с Украиной».

При этом бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото находятся в городе Ельня Смоленской области, однако этот регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью.

В Кремле это назвали некачественным вбросом.

Вместе с тем там напомнили, что Россия «сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».